O treinador do, Arséne Wenger, disse esta quinta-feira que não leva o potencial interesse dono internaicional espanhol Héctor Bellerín a sério. "Bellerín acabou de renovar connosco e por muitos anos. É difícil acreditar nesta história", garantiu o técnico francês.Ainda em 2016, Bellerín renovou o seu contrato com o Arsenal até 2022. O lateral direito está no clube londrino desde 2011, depois de se ter formado nas camadas jovens do Barcelona. Esta época conta já com 28 jogos em todas as competições e tem sido uma escolha constante de Wenger.