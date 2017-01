O futuro de José Fonte, de 33 anos, tem ajudado a agitar o mercado de transferências em Inglaterra. Com 18 meses de contrato com o Southampton para cumprir, continuam a ser muitos os interessados em contar com o internacional português, e desta feita é o West Ham que estará mais perto de assegurar o reforço, segundo o jornal 'The Guardian'.Everton,, Crystal Palace e, já foram apontados como interessados no capitão dos saints. Porém, a equipa orientada por Slaven Bilic parece ter ganho a frente aos restantes interessados. As negociações estão avançadas e o negócio pode concretizar-se por 15 milhões de euros.Claude Puel, treinador do Southampton, tem evitado falar do internacional português, nunca se comprometendo nem com a permanência, nem com a saída. Contudo, o destino de Fonte parece traçado há já alguns meses, sendo possível que o negócio com o West Ham fique concluído até ao fim de janeiro.