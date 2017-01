O West Ham anunciou a contratação do escocês Robert Snodgrass, extremo de 29 anos que chega do Hull City e assinou até 2020. Os londrinos deverão pagar cerca de 12 milhões de euros pelo jogador que era o melhor marcador da equipa orientada pelo português Marco Silva, com 7 golos em 20 jogos na Premier League esta época.A chegada de Snodgrass ao West Ham - o escocês era, inicialmente, apontado ao Burnley - deverá significar que a saída de Dimitri Payet está próxima. O extremo francês foi colocado a treinar à parte do plantel pois quer deixar os 'hammers', que estão a negociar com o Marselha o regresso do jogador a França.