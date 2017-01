O interesse do Tottenham em Wilfried Zaha, 24 anos, não é recente. Os spurs fizeram uma aproximação ao extremo ainda no mês de dezembro, oferecendo 15 milhões de euros ao Crystal Palace, quantia considerada 'ridícula' e prontamente rejeitada. Com o mercado de inverno perto do fim, a equipa do norte de Londres voltou ao 'ataque' e apresentou uma proposta de 29 milhões de euros pelo ex-Manchester United, segundo avança o 'Daily Star'.O jogador que nunca se conseguiu afirmar em Old Trafford parece ter encontrado o espaço que procurava na equipa agora orientada por Sam Allardyce. Com 99 jogos nas últimas três temporadas, o internacional pela Costa do Marfim é uma das figuras de proas do Crystal Palace.Mauricio Pochettino, treinador do Tottenham, é um fã do extremo e tudo fará para assegurar a contratação até ao fim do mercado de inverno, de forma a suprir a ausência de Erik Lamela afastado por lesão desde outubro