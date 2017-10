Cedido pelo At. Madrid ao Wolverhampton até final da temporada, Diego Jota parece estar a convencer os responsáveis do clube inglês. De tal forma que, escreve esta terça-feira o 'Express & Star', o emblema do Championship estará já a ponderar seriamente em accionar a cláusula de opção que tem pelo jovem português de 20 anos - que pode ser exercida até final da temporada.Ora, de forma a antecipar-se a alguma eventual concorrência, e num processo bastante similar ao que na temporada passada levou à contratação de Hélder Costa, o Wolves pretende desde já começar a negociar com o At. Madrid, procurando fechar a transferência em definitivo já em janeiro, por uma verba inferior às 15 milhões de libras (16,9 milhões de euros) pagas por Rúben Neves, que representam o recorde do clube.Jota, que de momento está concentrado com a seleção de Sub-21 de Portugal, tem seis golos marcados em onze partidas disputadas até ao momento no campeonato.

Autor: Fábio Lima