Sob o comando de Jesualdo Ferreira, o Al-Sadd é o segundo classificado do campeonato, com menos três pontos do que o líder, o Lekhwiya, a nove jogos do final da época. Xavi é uma peça fundamental da equipa e, segundo noticiaram os jornais locais em 2015, o contrato inicial rendia ao jogador 10 milhões de euros por ano.



Xavi viveu os seus tempos áureos ao serviço do Barcelona, no qual foi formado, realizando um total de 767 jogos (85 golos) pela equipa principal dos catalães, entre 1998 e 2015, conquistando 25 títulos - nestes, destacam-se as 8 vitórias na Liga espanhola e os quatro triunfos na Liga dos Campeões. Pela seleção espanhola foi também duas vezes campeão europeu (2008 e 2012) e uma vez mundial (2010). Sob o comando de Jesualdo Ferreira, o Al-Sadd é o segundo classificado do campeonato, com menos três pontos do que o líder, o Lekhwiya, a nove jogos do final da época. Xavi é uma peça fundamental da equipa e, segundo noticiaram os jornais locais em 2015, o contrato inicial rendia ao jogador 10 milhões de euros por ano.

O espanhol Xavi Hernández, que celebrou o 37.º aniversário na quarta-feira, renovou contrato por um ano com o Al-Sadd, treinado pelo português Jesualdo Ferreira. O conjunto do Qatar anunciou esta quinta-feira a continuidade do veterano médio espanhol, através de um comunicado."Xavi chegou à equipa na temporada 2015/16 com um contrato de dois anos e, com esta extensão, vai ficar três anos no clube", lê-se na nota publicada pelo Al-Sadd, confirmando que o antigo capitão do Barcelona jogará até 2018 com a camisola da equipa qatari.

Autor: Lusa