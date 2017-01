A seis meses do final do seu contrato com o Manchester City, Yaya Touré parece apostado em gastar os últimos cartuchos de futebol europeu e da Premier League antes de, eventualmente, se render a um dos campeonatos mais exóticos, daqueles que estão dispostos a pagar loucuras pelos jogadores. É que, segundo revelou o seu agente, o costa marfinense rejeitou a possibilidade de rumar à China ganhar qualquer coisa como 600 mil euros semanais e explicou porquê."O Yaya quer continuar a jogar ao mais alto nível. Está feliz no Manchester City. Gosta mais do que futebol do que de dinheiro", confessou Dimitry Seluk, o representante o jogador dos citizens, que desta forma decidiu não seguir os passos de outros craques que deixaram a Premier League para rumar à China, como o brasileiro Oscar.

Autor: Fábio Lima