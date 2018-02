Continuar a ler

O Liverpool, adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, contratou o futebolista internacional sub-20 colombiano Andersson Arroyo.O defesa, de 18 anos, chega ao Liverpool proveniente dos colombianos do Fortaleza, mas será emprestado ao Maiorca, líder do grupo 3 da segunda divisão B espanhola, equivalente à terceira divisão, por época e meia.