O Sporting regressou ontem aos triunfos folgados, batendo (36-24) o Belenenses, no Restelo, em partida da 23ª jornada do Campeonato. O trauma da derrota frente ao FC Porto, que levou à saída do treinador Zupo Equisoain, parece esquecido, com a retoma da perseguição ao líder.

Sem Zupo e sem o agora treinador Hugo Canela, de baixa, restava saber como a equipa reagiria ao comando de Luís Cruz. Mas os leões não se deram mal, pese alguma intranquilidade nos minutos iniciais, também por mérito da exibição do guardião Ferreira.

O Belenenses entrou melhor e assumiu o comando nos primeiros 5 minutos, mas quando o guardião Aljosa Cudic também se evidenciou no duelo aos 6 metros, o Sporting passou a fazer estragos com o poderoso contra-ataque. Ainda a partir do meio da primeira parte, os leões descolaram e não mais deram chances. Curiosa a utilização pelos leões do central Carlos Carneiro, a jogar a pivô. João Florêncio, treinador do Belenenses, temia o desenlace: "Apa nhámos o Sporting na pior altura, pois o adversário reagiu à crise da saída do seu treinador e demonstrou a sua união." Já Luís Cruz, técnico dos leões, elogiou o profissionalismo do plantel: "Têm grande experiência e só dependemos de nós próprios para sermos campeões. Estar aqui é viver um sonho. Quero tirar partido da oportunidade. O futuro? A equipa técnica sou eu e o Canela." ABC em Águas Santas Já o campeão ABC desloca-se hoje (21h) a Águas Santas para completar a 13ª jornada. Ontem, na partida em atraso da 17ª ronda, o Sp. Horta empatou (26-26) em casa com o Maia ISMAI.

Autor: Alexandre Reis