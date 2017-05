18h50 - Final da partida. Vitória do Benfica, por 28-27. O FC Porto perde a liderança do Campeonato Nacional de andebol e o Sporting fica a uma vitória, sobre o Benfica, na derradeira jornada da prova.



59' - Final de jogo completamente louco, Benfica regressa à frente do marcador, com o remate de meia distância de Tiago Pereira, que é excluído logo a seguir.





59' - Time out, solicitado uma vez mais pelo FC Porto.58' - Pode ser o momento do jogo. Marko Matic recebe ordem de exclusão. O FC Porto estará reduzido até final. Mas o remate de Uelington Ferreira sai ao lado e os dragões têm agora a bola.

56' - Marko Matic é o homem do momento no pavilhão da Luz. Mais um golo. Uma vez mais tudo empatado (27-27).



52' - Marca o Benfica, por Davide Carvalho, responde o FC Porto, por Marko Matic. Responde o Benfica por Papez, risposta o FC Porto por Merko Matic, mas Hugo Figueira defende. A indefinição no marcador promete durar até final.



52' - Aí está o empate. Marko Matic, de 7 metros, não perdoou, colocando tudo igual (25-25). Terceira exclusão - e consequente cartão vermelho - para Daymaro Salina.



50' - Miguel Martins, da ponta esquerda, não facilita, fazendo o 25-24. Quintana nega o 26.º golo aos encarnado e os dragões podem chegar novamente ao empate.



50' - Jose Carrillo reduz para um golo de diferença, responde Davide, deixando tudo na mesma. O Benfica vai vencendo por 25-23.



49' - Time out, solicitado pelo treinador do FC Porto, Ricardo Costa, quando faltam 10 minutos e 20 segundos para o final do encontro.



48 - Livre de 7 metros de Marko Matic a recolocar a diferença em 2 golos, favorável ao Benfica. Entretanto, a equipa do FC Porto está completa.



47' - Fábio Antunes a aproveitar bem a superioridade numérica e a aumentar a vantagem encarnada para 3 golos (24-21), quando faltam 13 minutos para o final.



45' - FC Porto com dois jogadores a menos, devido à indevida entrada em campo de Hugo Laurentino, que é punido com dois minutos de exclusão.



44' - Daymaro Salina excluído por 2 minutos, devido a um livre de 7 metros, que Alexandre Cavalcsanti converte no 23-21. Vai-se mantendo a vantagem encarnada, por 2 golos.



43' - Na ponta direita, Ricardo Moreira volta a colocar o marcador na diferença mínima. Respondem as águias, com um livre de 7 metros, superiormente convertido por Alexandre Cavalcanti.



41' - Fábio Antunes, na ponta esquerda, volta a recolocar o Benfica com dois golos de vantagem (21-19).



40' - Hugo Lima volta a colocar as águias na frente do marcador, mas o Benfica fica reduzido a seis, por exclusão, por 2 minutos, de João Pais.



39' - Remate em suspensão de Leandro Semedo resulta na igualdade, a 19 golos. Está tudo em aberto. Faltam 20 minutos para o final.



37' - Mesmo em inferioridade numérica, Paulo Moreno consegue dilatar para dois golos a vantagem encarnada (19-17). Responde o FC Porto, de imediato, com mais um golo de Ricardo Moreira.



36' - Benfica reduzido a seis, por exclusão de Jernej Papez. Mitrevski consegue evitar o golo do FC Porto, na transformação do consequente livre de 7 metros.



34' - Diferença mínima, num remate de Rui Silva, de meia distância.



33' - Alexis Borges, numa boa rotação, faz o 17-16. Responde o Benfica por intermédio de Paulo Moreno. Mantém-se a vantagem encarnada de dois golos.



32' - Uelington da Silva mantém-se como o melhor finalizador encarnado na partida. Mais um golo de primeira linha, fazendo o 17-15.



31' - Livre de 7 metros convertido por Jose Carrillo. Mitrevski entrou para tentar quebrar a eficácia de 100 por cento do jogador espanhol neste tipo de lances, mas nada conseguiu fazer. O resultado está agora em 16-15.



31' - Partida interrompida logo após o recomeço, por alegada utilização pelo FC Porto de um jogador que se encontrava excluído no final do primeiro tempo. Tudo resolvido, recomeça o encontro com o Benfica ao ataque.



18h00 - Início da 2.ª parte.



17h56 - Boa primeira parte, do ponto de vista tático, do Benfica, a justificar uma vantagem que o guarda-redes Hugo Figueira ajudou a segurar, com uma mão cheia de boas intervenções. O resultado continua em aberto. Boa segunda parte em perspetiva.



17h44 - Intervalo. O Benfica vence o FC Porto, por 16-14.



29' - Time out, solicitado por Ricardo Costa.



27' - Com as duas equipas reduzidas, golo cá, golo lá. Ricardo Moreira faz 14.º do FC Porto, depois de Fábio Moreira fazer o 15.º e antes de Alexandre Cavalcanti, na transformação de um livre de 7 metros, assinar o 16.º do Benfica.



26' - Dois minutos para Hugo Lima, por ter cometido um livre de 7 metros que Jose Carrillo aproveitou para transformar no 14-13.



26' - Alexis Borges, que marcara em contra-ataque aos 25, recebe ordem de exclusão. Superioridade numérica do Benfica, durante 2 minutos, aproveirada por Andre Alves, para fazer 14-12.



24' - Desconcentração defensiva do Benfica, permite a Gustavo Rodrigues reduzir para a diferença mínima (12-11). Respondem as águias com mais um golo de Belone Moreira.



21 - Gustavo Rodrigues e Alexandre Cavalcanti colocam o marcador em 12-10. O jogo está vivo. Excelente desempenho tático a da equipa treinada por Mariano Ortega.



20' - Dragões desperdiçam superioridade numérica, por passos de Miguel Martins. Aproveita o Benfica para, por intermédio de Hugo Lima, fazer o 11-9.



19' - Benfica volta a estar reduzido a seis elementos, por exclusão de David Pinto.



18' - Uelington Ferreira recoloca águias na frente, com mais um remate de meia-distância.



17' - Time out, solicitado por Mariano Ortega.



16' - Apesar do perigo de expulsão, Mariano Ortega mantém Alexandre Cavalcanti em campo. O Benfica volta a estar completo, mas é o FC Porto que marca dois golos seguidos, por Alexis Borges, e empata 9-9.



15' - Na iminência de jogo passivo, Uelington Ferreira tenta de primeira linha e é feliz, fazendo o nono tento da equipa da casa.



14' - Alexandre Cavalcanti faz falta para livre de 7 metros e recebe a segunda suspensão por dois minutos. Jose Carrillo, com um bonito chapéu, faz o 8-7.



13' - Paulo Moreno, com um remate em suspensão, faz o 8-6.



12' - Jose Carrillo, na transformação de um livre de 7 metros, reduz para a diferença mínima. O Benfica continua na frente.



10' - Uelington Ferreira redime-se, fazendo o sétimo golo encarnado; respondem os dragões colocando o resultado em 7-5, favorável aos donos da casa.



10' - Uelignton Ferreira desperdiça livre de 7 metros e na resposta, Matic reduz para 6-4, favorável ao Benfica.



8' - Vantagem de três pontos para o Benfica, depois de João Pais concluir mais um ataque do Benfica em superioridade numérica.



6' - Uelington Ferreira faz o quinto dos encarnados, colocando a vantagem do Benfica em 2 pontos. Alexis Borges fizera o terceiro dos dragões.



5' - Daymaro Salina excluído dois minutos na sequência do golo encarnado. FC Porto reduzido a seis.



5' - Belone Moreira recoloca o Benfica na frente, fazendo o terceiro golo dos encarnados.



3' - Uelignton Ferreira volta a colocar os donos da casa na frente do marcador.



2' - Yoel Morales em ataque organizado restabelece a igualdade.



1' - João Pais em contra-ataque coloca os donos da casa em vantagem.



17h05 - Início do encontro.



17h00 - O início da partida está ligeiramente atrasado. As equipas ainda estão a ser apresentadas no Pavilhão n.º2 da Luz. A equipa de arbitragem, composta por Fernando Costa

e Diogo Teixeira, está no centro do terreno de jogo.



16h40 - Um triunfo, este sábado, em Lisboa, é pois determinante para o conjunto azul e branco continuar a sonhar com um título que lhe escapou na época passada e que conquistara nas sete temporadas anteriores. As responsabilidades de Benfica e FC Porto são enorme no encontro deste sábado que, a partir das 17 horas, Record levará até si, contando-lhe todos os pormenores e incidências de um jogo que pode valer o título.

16h35 - Os dragões beneficiarão - caso vençam - de empate consentido, a meio da semana, pelo Sporting, frente ao Madeira SAD, e da vantagem no confronto direto (mais um golo) com a formação agora comandada por Hugo Canela. Mas, atenção, o Benfica ainda tem uma palavra a dizer nas contas do título. Além de ainda não ter perdido qualquer partida em casa, nesta fase final, a equipa treinada por Mariano Ortega, desloca-se ao reduto dos leões na última jornada, que se disputa a 31 de maio.



16h30 - Boa tarde. O FC Porto joga este sábado uma importante cartada na caminhada rumo ao título de campeão nacional de andebol. Caso consiga vencer no Pavilhão da Luz, em Lisboa, a equipa comandada por Ricardo Costa ficará a depender apenas de uma vitória na derradeira jornada, em casa, frente ao Águas Santas.