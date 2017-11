O Alavarium vai defrontar a equipa turca do Ardesen nos oitavos de final da Taça Challenge de andebol feminino, e o Colégio João de Barros as polacas do Perla Lublin, determinou o sorteio realizado em Viena.A equipa do Alavarium joga primeiro em casa e decide a eliminatória na Turquia, enquanto que o Colégio joga primeiro na Polónia e recebe na segunda mão, na Marinha Grande, o Perla Lublin.Os jogos dos oitavos de final vão disputar-se a 3 e 4 de fevereiro (primeira mão) e 10 ou 11 de fevereiro (segunda mão).

Autor: Lusa