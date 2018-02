Faltam três jornadas para o final da fase regular do campeonato e as equipas começam a fazer contas à vida, dada ainda a indefinição de como vai ser formado o Grupo A, com os seis primeiros, que irão discutir o título numa poule a duas voltas e com cada clube a transitar com metade dos pontos. Esta luta tem dois epicentros na 24ª ronda, havendo quatro equipas à procura do 5.º e 6.º lugares.

O grande destaque do dia vai para o clássico no Dragão, com o Belenenses à procura de consolidar o 6º posto em casa do FC Porto. João Florêncio, treinador do Belenenses, admite que a tarefa da sua equipa está muito dificultada. "Depois do empate com o Madeira SAD ficou tudo mais difícil, pois temos duas missões quase impossíveis, no Dragão Caixa e ainda no Pavilhão João Rocha frente ao Sporting. Mas a esperança é a última a morrer! Julgo que o Avanca está praticamente apurado e que o Águas Santas será a equipa com menos hipóteses de chegar ao Grupo A", comentou o treinador.

Já Rui Silva, central do FC Porto, não quer que a sua equipa ceda, perante um adversário que vai voltar a encontrar nos quartos-de-final da Taça de Portugal. "Vai ser um jogo difícil, porque o Belenenses está a lutar pelos seis primeiros lugares, precisa de pontos e tem um calendário complicado até ao fim da primeira fase. Vêm dificultar o nosso jogo", disse o portista ao site do clube. Já o líder Sporting recebe o Águas Santas, enquanto o Benfica tem uma deslocação ao reduto do Maia ISMAI.

Autor: Alexandre Reis