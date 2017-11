Este sábado foi dia de clássico na Luz. O Benfica recebeu e empatou esta tarde com o ABC, 29-29, em jogo da 12.ª jornada da fase regular do Campeonato Nacional.A formação de Braga entrou melhor na partida e esteve quase sempre na frente do marcador na 1.ª parte, tendo chegado ao intervalo a vencer os encarnados por 16-15.Só a meio da 2.ª parte do encontro, o Benfica, orientado por Carlos Resende, conseguiu passar para a frente do marcador, pela primeira vez (25-24), no entanto, o ABC não deixou fugir o adversário, terminando o encontro empatado.