Vencedor da Taça e da Supertaça, o ABC chegou ao topo da classificação do Campeonato, à condição, pois tem um jogo a mais que o Benfica, que na próxima quinta-feira discute a liderança na Luz frente ao Sporting, na conclusão da 7ª jornada. O Maia ISMAI-FC Porto disputa-se na quarta-feira.

A turma de Braga foi vencer (30-23) em Águas Santas com relativa facilidade, dominando por completo (16-8) o opositor na 1ª parte. Depois, não foi complicado gerir no tempo complementar, com Nuno Silva (8 golos), Hugo Rocha (6) e Hugo Rosário (5) a darem corpo ao ataque do ABC.

Refira-se que o Águas Santas apenas conseguiu marcar com quatro jogadores, designadamente Pedro Cruz, a apontar 15 golos e a cotar-se como melhor marcador da jornada. Quanto aos outros resultados, o Belenenses venceu (32-22) o AC Fafe e o Madeira SAD ultrapassou (31-23) o Arsenal. O Boa Hora também cumpriu (33-27) frente ao São Bernardo. A maior surpresa surgiu em Avanca, com o recém-promovido Xico Andebol a arrancar um empate (25-25).

Autor: Alexandre Reis