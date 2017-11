Continuar a ler

O algorítmo para o Benfica chegar ao triunfo tem de ser encontrado dentro do campo: "Aquilo que eu espero é que tenhamos a agilidade mental e a concentração para traduzirmos aquilo que é a diferença teórica entre as duas equipas. O Xico Andebol vai procurar fazer um jogo mais rápido e estou convencido que vai ser interessante."O favoritismo dos encarnados não se deve apenas às maiores probabilidades de vencerem no Minho. O plantel ganhou um novo alento com a entrada do novo treinador, que tem implementado um ritmo de trabalho muito duro, mas que está a dar os seus frutos: "Preparamo-nos da mesma maneira para qualquer adversário. Em primeiro lugar, treinamos aquilo que são os nossos princípios e a nossa forma de estar em campo e depois, só no final da semana estamos atentos ao nosso adversário. O resultado pretendido é sempre o mesmo e nesse aspeto não muda nada, muda apenas a especificidade que cada adversário nos vai colocando. Volto a frisar que, de facto, o importante somos nós."Dos restantes jogos da 10ª ronda, destaque para a visita do Avanca ao Dragão Caixa para defrontar o FC Porto, jogo que vai colocar ao rubro a luta pelo 4º lugar. Já o ABC recebe o AC Fafe e o Belenenses vai colocar à prova o Madeira SAD no Funchal.