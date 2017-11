Continuar a ler

Cláudia Correia, com 10 golos, foi a jogadora em destaque na equipa portuguesa, enquanto Bojana Milic, com nove, foi a principal marcadora do ZJRK Bor RTB, seguida de perto por Aleksandra Stamenic, com sete.



Por acordo entre os clubes, o jogo da segunda mão vai ser disputado no domingo igualmente no Pavilhão do Alavarium, em Aveiro, onde a equipa que ganhar passa aos oitavos de final da Taça Challenge, que conta já com a presença do Colégio João de Barros. Cláudia Correia, com 10 golos, foi a jogadora em destaque na equipa portuguesa, enquanto Bojana Milic, com nove, foi a principal marcadora do ZJRK Bor RTB, seguida de perto por Aleksandra Stamenic, com sete.Por acordo entre os clubes, o jogo da segunda mão vai ser disputado no domingo igualmente no Pavilhão do Alavarium, em Aveiro, onde a equipa que ganhar passa aos oitavos de final da Taça Challenge, que conta já com a presença do Colégio João de Barros.

A equipa feminina do Alavarium empatou este sábado 26-26 com as sérvias do ZJRK Bor RTB, em Aveiro, em jogo da primeira mão da terceira eliminatória da Taça Challenge.A formação do ZJRK Bor RTB, com apenas 10 jogadoras inscritas no boletim de jogo, chegou ao intervalo a vencer por 13-9, mas o Alavarium recuperou da desvantagem na segunda parte e adiou para domingo a decisão da passagem aos oitavos de final.

Autor: Lusa