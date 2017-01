A França, anfitriã da prova, venceu esta quinta-feira a Eslovénia por 31-25 e vai defender o seu título na final do campeonato do mundo de andebol masculino, a disputar no domingo em Paris.Os gauleses estão assim a um pequeno passo de conquistarem um sexto título planetário e, ao mesmo tempo, de imitarem a equipa que em 2001 se sagrou campeã do mundo em casa, ficando agora a aguardar pela formação que vão defrontar no jogo decisivo, a Croácia ou a Noruega, que se defrontam esta sexta-feira, no outro jogo das meias-finais.Apenas dois dias depois de se terem imposto com grandes dificuldades à 'renascida' Suécia (33-30), nos quartos-de-final, os gauleses não deram qualquer hipótese à Eslovénia e superaram a equipa dos balcãs com seis golos de diferença (31-25), depois de terem chegado ao intervalo a vencer já por três (15-12).

Autor: Lusa