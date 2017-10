O ABC sofreu esta sexta-feira a primeira derrota no Campeonato Nacional da presente época, ao ser surpreendido em casa pelo Avanca, por 29-28.A equipa minhota liderava ao intervalo por 14-13, mas a recuperação do conjunto de Carlos Martingo foi notável, conseguindo passar para a frente e surpreender um ABC que na parte final bem tentou recuperar. A cinco minutos do fim, o Avanca liderava por 28-23, o ABC esteve perto de empatar, mas perdeu por um golo.