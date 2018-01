Continuar a ler

"O Benfica é de outro campeonato, mas também podemos surpreender, apesar da superioridade do adversário. Vamos querer dignificar a camisola. Fizemos bastantes jogos na pré-temporada e o Benfica esteve na nossa apresentação, pelo que são equipas que se conhecem bem. Em termos gerais, são conjuntos que jogam com defesas amplas e profundas, com transições rápidas em velocidade e imprimem intensidade ao jogo. Já se sabe que um empate para o Belenenses seria excelente", sustentou João Florêncio a Record.



Águias preparadas



Em declarações à BTV, Miguel Espinha, guarda-redes dos encarnados, conhece bem os segredos do Belenenses, depois de já ter sido emprestado ao Restelo: "No jogo as amizades ficam de fora. Espera-nos jogo complicado. O Belenenses é uma equipa aguerrida, tem feito um excelente Campeonato e luta pelos seis primeiros, mas nós vamos fazer tudo para ganhar."



O adjunto das águias, Pedro Vieira, também sabe o valor do Belém: "É perigoso, com sistemas defensivos muito plásticos. Temos de defender bem."



Destaque ainda para a receção do campeão Sporting ao São Bernardo, o FC Porto vai ao Boa Hora e o ABC joga com o Arsenal. "O Benfica é de outro campeonato, mas também podemos surpreender, apesar da superioridade do adversário. Vamos querer dignificar a camisola. Fizemos bastantes jogos na pré-temporada e o Benfica esteve na nossa apresentação, pelo que são equipas que se conhecem bem. Em termos gerais, são conjuntos que jogam com defesas amplas e profundas, com transições rápidas em velocidade e imprimem intensidade ao jogo. Já se sabe que um empate para o Belenenses seria excelente", sustentou João Florêncio aEm declarações à BTV, Miguel Espinha, guarda-redes dos encarnados, conhece bem os segredos do Belenenses, depois de já ter sido emprestado ao Restelo: "No jogo as amizades ficam de fora. Espera-nos jogo complicado. O Belenenses é uma equipa aguerrida, tem feito um excelente Campeonato e luta pelos seis primeiros, mas nós vamos fazer tudo para ganhar."O adjunto das águias, Pedro Vieira, também sabe o valor do Belém: "É perigoso, com sistemas defensivos muito plásticos. Temos de defender bem."Destaque ainda para a receção do campeão Sporting ao São Bernardo, o FC Porto vai ao Boa Hora e o ABC joga com o Arsenal.

Com uma equipa "de outro campeonato", o Belenenses quer bater esta quarta-feira (19h30) o pé ao líder Benfica, no dérbi da Luz que anima a 19ª jornada da fase regular do campeonato.João Florêncio, treinador da turma do Restelo, elogiou o cuidado da Federação (FAP) em nomear os árbitros Daniel Martins e Roberto Martins, prevendo um jogo de nível elevado: "Ainda bem que desta vez teremos uma dupla de primeira água, das melhores do país e um delegado [José Oliveira] com muitas capacidades", considerou o técnico, agastado com a polémica do embate de domingo diante do Avanca (29-29).

Autor: Alexandre Reis