Não chegou a acontecer e o Benfica contabilizou mais 3 pontos, chegando aos 59 e permanecendo a 10 do FC Porto, que lidera a competição e a 4 do Sporting, o 2.º classificado. Ao intervalo, o Benfica vencia por cinco golos de diferença (17-12), o que conduziu a uma certa descompressão dos donos da casa. Aproveitou o Fafe para ir recuperando terreno, tendo chegado mesmo a ameaçar a liderança encarnada.

Benfica venceu esta quarta-feira o AC Fafe, por 26-24, no encontro em atraso da 23.ª jornada do campeonato nacional de andebol. Na equipa comandada por Mariano Ortega estiveram em plano de evidência Alexandre Cavalcanti, com seis golos, e Paulo Moreno, com quatro; enquanto no conjunto visitante de destacaram Belmiro Alves, com sete, e João Gonçalves, com seis.Apesar do que o resultado final pode indiciar, o equilíbrio não foi a nota dominante da partida. As águias cedo tomaram conta das operações e rapidamente cavaram uma distância assinalável no marcador. Os comandados por Mariano Ortega estiveram eficazes em transições defesa-ataque ou em ataque organizado.

Autor: João Lopes