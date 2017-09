O Benfica ascendeu esta quarta-feira à liderança do Campeonato Nacional, ao bater na Luz o Madeira SAD por 26-23, em jogo referente à primeira jornada.A equipa agora treinada por Carlos Resende só soma vitórias nas quatro jornadas disputadas, o mesmo desempenho tem o Belenenses (ambos com 12 pontos), mas com as águias na primeira posição pela diferença de golos.O Campeonato Nacional regressa já esta quinta-feira, com o clássico Sporting-FC Porto, no Pavilhão João Rocha, em jogo antecipado da quinta jornada.