O Benfica não quis variar e somou mais um triunfo. Aliás, são já cinco em outras tantas jornadas, permitindo a esta altura que os encarnados sejam líderes isolados do Campeonato Nacional, com 15 pontos. A ‘vítima’ de ontem foi o São Bernardo. Os recém-promovidos visitaram o Pavilhão nº2 da Luz e perderam por expressivos 28-15.

Os comandados de Carlos Resende superiorizaram-se de forma natural, como de resto era expectável. Desde o início da partida que foi manifesta a dificuldade ofensiva dos forasteiros, sempre com muitos problemas em furar a defensiva encarnada e arranjar espaços para o remate. As múltiplas situações em que o São Bernardo esteve no limiar do jogo passivo demonstravam isso mesmo. Sem forçar muito, o Benfica chegou ao intervalo a vencer por 14-7.

