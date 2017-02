Continuar a ler

O ponta Fábio Vidrago também mantém a confiança no grupo. "É um jogo diferente, frente a uma equipa que tem outros hábitos por ser espanhola. Tem métodos diferentes de jogo. A nós compete-nos estudar isso para podermos amealhar pontos", confessou, antes de destacar as qualidades dos encarnados. "A experiência pode fazer a diferença nos momentos decisivos, mas não é tudo", garantiu o internacional português.



Uma das curiosidades para este encontro é o facto de os espanhóis terem vindo de Pamplona... de autocarro, perdendo quase um dia inteiro para fazerem 900 km.



Sporting na Challenge



O Sporting regressa hoje (18 h) à Europa para jogar a 1ª mão dos ‘oitavos’ da Taça Challenge, diante dos macedónios do Pelister Bitola.



Por cá, jogam-se quatro jogos da 23ª jornada do campeonato, com destaque para o campeão ABC. O ponta Fábio Vidrago também mantém a confiança no grupo. "É um jogo diferente, frente a uma equipa que tem outros hábitos por ser espanhola. Tem métodos diferentes de jogo. A nós compete-nos estudar isso para podermos amealhar pontos", confessou, antes de destacar as qualidades dos encarnados. "A experiência pode fazer a diferença nos momentos decisivos, mas não é tudo", garantiu o internacional português.Uma das curiosidades para este encontro é o facto de os espanhóis terem vindo de Pamplona... de autocarro, perdendo quase um dia inteiro para fazerem 900 km.O Sporting regressa hoje (18 h) à Europa para jogar a 1ª mão dos ‘oitavos’ da Taça Challenge, diante dos macedónios do Pelister Bitola.Por cá, jogam-se quatro jogos da 23ª jornada do campeonato, com destaque para o campeão ABC.

O Benfica vai hoje à procura da sua primeira vitória na fase de grupos da Taça EHF, ao receber no Pavilhão 2 da Luz, em Lisboa, os espanhóis do Helvetia Anaitasuna (17 horas), que ao contrário do que aconteceu com as águias venceram os finlandeses do Cocks.Mariano Ortega, treinador das águias, acredita que a história deste encontro será totalmente diferente daquela que enfrentaram na semana passada na Alemanha, na derrota por 10 golos diante do Melsungen. "Não estivemos bem no primeiro jogo, mas era especial. Agora precisamos de estar fortes, jogamos em casa, com os nossos adeptos", confessou em declarações à BTV.

Autor: José Morgado