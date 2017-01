Continuar a ler

Na segunda metade do jogo, o Benfica, detentor do troféu, não deu hipóteses à equipa orientada por João Florêncio, terminando com vantagem de nove golos.







Na segunda metade do jogo, o Benfica, detentor do troféu, não deu hipóteses à equipa orientada por João Florêncio, terminando com vantagem de nove golos.

O Benfica venceu este sábado o Belenenses, por 31-22, e carimbou assim o passaporte para os quartos de final da Taça de Portugal.A jogar em casa, o Belenenses começou melhor a partida, no entanto os encarnados passaram para a frente do marcador ainda no decorrer da primeira parte. O intervalo chegou com o resultado em 13-15.