Os dinamarqueses eram, juntamente com a França, já qualificada para os 'quartos' da competição, e a Alemanha, que defronta o Qatar ainda hoje, os grandes candidatos à vitória no Campeonato do Mundo.O título mundial é o único que falta no palmarés da Dinamarca, uma das grandes nações do andebol, que, além do título olímpico conquistado no Rio de Janeiro, ganhou dois Europeus (2008 e 2012).Imbatíveis na fase de grupos, com cinco vitórias em outros tantos jogos, os dinamarqueses eram os favoritos para o encontro de hoje com a Hungria, que foi a última seleção a apurar-se para os oitavos de final no seu grupo.