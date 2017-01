Continuar a ler

O antigo jogador do Barcelona reconhece a responsabilidade de ter sido um dos reforços mais sonantes da turma lisboeta: "Quando se joga num clube como o Sporting há sempre pressão, mas precisamos de saber lidar com ela. A responsabilidade é dar sempre o melhor. Os desafios fora de casa são mais difíceis, mas o nosso único objetivo é vencer todos. Contra o São Mamede temos de estar concentrados desde o início."



Já o central do FC Porto, Miguel Martins, que falhou este mês a qualificação na Seleção para o Mundial sub-21, não quer que o Boa Hora cause surpresas: "O campeonato está de regresso e acredito que o Boa Hora virá para discutir o jogo, com as suas armas, mas temos a obrigação de ganhar e de brindar os nossos adeptos com uma boa exibição. Temos de entrar bem e conseguir rapidamente uma boa vantagem, de forma a dar minutos a todos os jogadores, algo muito importante nesta fase. Já sentimos saudades de jogar e esperamos ter uma boa casa." O antigo jogador do Barcelona reconhece a responsabilidade de ter sido um dos reforços mais sonantes da turma lisboeta: "Quando se joga num clube como o Sporting há sempre pressão, mas precisamos de saber lidar com ela. A responsabilidade é dar sempre o melhor. Os desafios fora de casa são mais difíceis, mas o nosso único objetivo é vencer todos. Contra o São Mamede temos de estar concentrados desde o início."Já o central do FC Porto, Miguel Martins, que falhou este mês a qualificação na Seleção para o Mundial sub-21, não quer que o Boa Hora cause surpresas: "O campeonato está de regresso e acredito que o Boa Hora virá para discutir o jogo, com as suas armas, mas temos a obrigação de ganhar e de brindar os nossos adeptos com uma boa exibição. Temos de entrar bem e conseguir rapidamente uma boa vantagem, de forma a dar minutos a todos os jogadores, algo muito importante nesta fase. Já sentimos saudades de jogar e esperamos ter uma boa casa."

O campeonato está de regresso, amanhã, com Sporting e FC Porto a garantirem que não vão facilitar. Os leões (2ºs classificados) deslocam-se ao reduto do lanterna-vermelha, a Académica de São Mamede, enquanto os dragões, líderes invictos, terão no seu pavilhão a visita do Boa Hora, em partidas da 19ª jornada da fase regular.O espanhol Carlos Ruesga, central do Sporting, revelou o que lhe vai na alma: "Estamos com muita vontade de voltar a competir e melhorar todos os dias. Não podemos sofrer mais derrotas, pois queremos chegar com a melhor classificação possível à fase final para sermos campeões."