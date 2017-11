O Sporting não resistiu ao andamento da Liga dos Campeões e foi eliminado, mas o desaire não está a afetar o grupo de trabalho. O espanhol Carlos Ruesga, central dos leões, quer olhar para a frente, perspetivando o próximo objetivo, que é a sua equipa vencer amanhã na deslocação a Águas Santas e regressar ao comando da fase regular do campeonato.

"Ninguém gosta de perder um jogo bastante importante como foi o da Ucrânia, mas agora estamos focados no campeonato, que é o grande objetivo. Temos de estar concentrados num jogo complicado com o Águas Santas, uma equipa forte em casa e superior às que temos defrontado ultimamente. O adversário dificulta sempre a vida às boas equipas, mas nós estamos melhores a cada dia que passa", sustentou o asturiano, de 32 anos, ao site do clube de Alvalade.

Ao contrário da temporada transata, onde foi eleito o melhor jogador do campeonato, a nova época não tem corrido de feição ao antigo campeão mundial, abalado com muitas lesões que o afastaram algumas semanas dos campos. Mas o pior já passou: "Sinto bem fisicamente. No começo, tanto eu como outros jogadores tiveram alguns problemas, mas agora estou cada vez melhor para poder ajudar a equipa. Se há desgaste da Champions? Estamos habituados a jogar dois jogos por semana."

Autor: Alexandre Reis