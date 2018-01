Em Espanha não se fala de outra coisa! O tão ambicionado título europeu da seleção obtido em solo croata após vitória frente à Suécia na decisão, depois de quatro finais perdidas, colocou o povo em delírio, que recebeu ontem com grande emoção os seus campeões.

Ao final da noite, a comitiva aterrou no aeroporto de Madrid e tinha à sua espera centenas de pessoas. A grande estrela da companhia, o capitão Raúl Entrerríos, saiu com o troféu nos braços, colocando em delírio os adeptos. "Sim, sim, o ouro está aqui!", era o grito de ordem. O governo espanhol recebe hoje os novos campeões europeus.

Com várias personalidades do desporto a darem os parabéns à equipa, destaque para os espanhóis Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, e Carlos Ruesga, jogador da equipa de andebol do Sporting, que exultaram nas redes sociais com a esta conquista em solo croata.

Recorde de audiências

O duelo decisivo diante da Suécia tornou-se no jogo mais visto de sempre da história de um Europeu de andebol. De acordo com a imprensa espanhola, cerca de 7 milhões passaram, pelo menos, pela transmissão da partida. Quando Entrerríos levantou o troféu, 4 milhões estavam a assistir...