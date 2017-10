O Belenenses quer dar continuidade ao bom início de temporada na receção a um Benfica (hoje às 19h30) que, até ao momento, só sabe vencer em jogos oficiais. É verdade que os azuis do Restelo até já bateram os encarnados na pré-época (29-27) e que, em caso de vitória, sobem ao topo da classificação. No entanto, o benfiquista Fábio Vidrago acredita que a equipa está preparada para superar as adversidades. "Sabemos que o Belenenses vai querer criar algumas dificuldades, tem jogadores rápidos, fortes no remate. Mas vamos contrariar isso", assegurou o ponta-esquerda à BTV.

Do outro lado, o treinador do Belenenses, João Florêncio, acredita na vitória e espera contar com o apoio do Pavilhão Acácio Rosa. "Vai ser muito difícil porque o Benfica está muito forte, mas é sempre possível vencer. Temos que fazer um grande jogo. Estarmos concentrados os 60 minutos e, claro, contar com o apoio do nosso público", disse a Record.

Continuar a ler