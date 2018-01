A seleção da Croácia, a jogar em casa e uma das principais favoritas ao título, colocou-se ontem mais próxima da qualificação para as meias-finais do Campeonato da Europa, ao alcançar um triunfo muito suado diante da Bielorrússia, por 25-23, na primeira jornada da ‘Main Round’, selado apenas na reta final do encontro.Marko Mamic, com cinco golos, foi o melhor jogador em campo, mostrando-se determinante para as aspirações dos croatas, que somam agora 4 pontos, os mesmos de Noruega, Suécia e França (as últimas duas equipas têm menos um jogo disputado).No outro duelo da jornada, também a contar para o Grupo I da ‘Main Round’, a Noruega bateu a Sérvia por 32-27, com 8 golos de Kristian Bjornsen e Sander Sagosen, deixando a formação dos Balcãs já sem quaisquer chances matemáticas de chegar às meias-finais, agendadas para o último fim de semana deste mês.

Autor: José Morgado