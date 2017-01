Continuar a ler

O croata Luka Cindric, com sete golos, foi o melhor marcador do encontro, seguido de perto pelos seus compatriotas Manuel Strlek, com seis golos, e Luka Sebetic, com cinco. Gasper Marguc, Darko Cingesar e Marko Bezjak, todos com quatro golos, foram os principais marcadores na seleção eslovena.A final, a disputar no domingo na Arena Accorhotels, em Paris, irá opor a França, detentora do título mundial, à Noruega, que marca presença pela primeira vez na decisão do troféu.