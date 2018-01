Em partida arbitrada pela dupla lusitana Duarte Santos e Ricardo Fonseca, a Espanha bateu (32-15) este sábado a República Checa, e a Dinamarca venceu (32-25) a Hungria, em Varazdnin, na 1ª ronda do Grupo D do Europeu da Croácia.Em Zagreb (Grupo C), a Alemanha superou (32-19) Montenegro e a Macedónia ganhou (25-24) à Eslovénia.

Autor: Alexandre Reis