Nem uma semana passou desde que foi demitido do cargo de treinador do Sporting e Zupo Equisoain já está de regresso ao ativo. O técnico espanhol, de 54 anos, foi esta quinta-feira anunciado como novo técnico do BM Benidorm, último classificado da Liga Asobal, o principal escalão do andebol espanhol, no qual procurará fugir à zona de despromoção.No conjunto espanhol, Zupo substitui Fernando Latorre, recentemente despedido devido aos maus resultados que acumulou nas recentes partidas.

Autor: Fábio Lima