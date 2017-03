Continuar a ler

Devido às provas europeias no próximo sábado, a 1ª ronda começa hoje (20 horas) com um Benfica-Águas Santas, sendo ponto assente que a tarefa das águias para se chegarem à frente será muito complicada, mas sem estarem fora da luta. Também o campeão ABC, que recebe amanhã (21h) o Sporting, poderá ter uma palavra a dizer se aproveitar erros de terceiros. Quanto ao FC Porto recebe (20h30) o Madeira SAD na defesa da hegemonia, perante um adversário que, tal como a equipa maiata, está arredado do título.



FC Porto e Sporting partem para a fase final do Campeonato como principais favoritos à conquista do título, pois dependem apenas de si próprios para vencerem a prova. Ao transitarem para o Grupo A com metade dos pontos da fase regular – com 39 e 36, respetivamente –, os dragões partem na frente, mas os leões podem recuperar, embora com menor margem de erro numa poule a duas voltas onde a exigência é elevada.Sem playoff, o Campeonato vai continuar a premiar a regularidade, que, no caso dos portistas, tem sido exemplar, com 26 vitórias em outros tantos encontros. Já a turma de Alvalade, com 23 vitórias e 3 derrotas, terá muito a retificar, designadamente nos confrontos com o arquirrival da Invicta.

