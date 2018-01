A 20.ª jornada prossegue esta quarta-feira com o FC Porto a receber (20h30) o Maia ISMAI. Uma partida onde os dragões têm a possibilidade de ultrapassarem o campeão Sporting e igualarem pontualmente o líder Benfica, que tem jogo adiado com os leões para 14 de fevereiro.

Em declarações ao site dos dragões, Aleksander Spende, lateral do FC Porto, espera uma boa partida: "Tenho pouca experiência em Portugal, mas o adversário é bom como equipa, com jogadores baixos, mas muito rápidos e agressivos. Precisamos de encontrar formas diferentes de impor o nosso jogo para arranjar espaço e fazer golos. Vai ser um teste muito importante. São três pontos em jogo e está a aproximar-se um encontro muito importante com o Sporting, onde queremos estar no nosso melhor nível. A equipa está preparada e vamos fazer tudo para ganhar."

Autor: Alexandre Reis