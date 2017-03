Continuar a ler

Marc Cañellas, com 9 golos, foi o melhor marcador do encontro, levando o Granollers - que tinha perdido no Dragão Caixa, por 23-22 - a um importante triunfo frente a um adversário direto na luta pelo acesso aos 'quartos'.O internacional português Jorge Silva, com 5 golos, tantos como os alcançados por Mamadou Cissokho, foi outro dos elementos em destaque na equipa espanhola, que alinhou ainda com o ex-portista Alvaro Ferrer.Na irreconhecível equipa portista em termos ofensivos, apesar do manifesto azar das bolas nos postes e trave, apenas quatro jogadores conseguiram o registo de 3 golos: Yoel Cuni Morales, Rui Silva, José Gutierrez e Alexis Borges.O Granollers, que na última época atingiu a 'final four' da Taça EHF, ocupa a 2.ª posição do Grupo B, com 4 pontos, a quatro do líder e detentor do troféu Göppingen, da Alemanha, enquanto o FC Porto é quarto, com os mesmos 2 pontos que o Midtjylland da Dinamarca.Nas duas últimas jornadas, o FC Porto recebe, a 25 de março, os dinamarqueses do Midtjylland e desloca-se, a 1 de abril, ao reduto dos alemães do Göppingen.