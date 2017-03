Continuar a ler

António Areias foi decisivo neste resultado, destacando-se como o melhor marcador do encontro, com 9 golos.Ainda assim, o arranque da partida não foi fácil para os portistas. Uma pressão inicial dos espanhóis deixou a equipa portista intranquila e isso fez com que, em 16 minutos, apenas conseguisse marcar dois golos.Nem a irreverência do regressado ao Dragão Cuni Morales conseguia fazer a diferença. O FC Porto não desistiu e nos minutos finais da primeira parte conseguiram uma reação inesperada.Um parcial favorável para o FC Porto de 5-0, com três golos consecutivos de António Areia, deixou o jogo empatado 9-9.Nos minutos finais dessa fase do jogo, a equipa espanhola reagiu e voltou a colocar-se na frente, deixando tudo em aberto para o segundo tempo.O FC Porto começou a segunda parte com o mesmo problema da primeira, com dificuldades em encontrar o caminho da baliza, com pouca eficácia nos remates à baliza e dificuldade em travar os espanhóis.Mas, mais uma vez, os minutos finais acabaram por ser decisivos e, nessa altura, o FC Porto acabou por ser mais esclarecido.A quase 15 minutos do final, os dragões colocaram-se, pela primeira vez, na frente do marcador, colocando a formação espanhola numa posição mais complicada e sem capacidade de reação.Dois minutos depois, os azuis e brancos conseguiram aumentar a vantagem para dois golos, impondo uma maior pressão ao adversário, que acabou por revelar dificuldades em anular esta supremacia portista.A oito minutos do fim a diferença entre as duas equipas era de três golos de vantagem para o FC Porto que, nos instantes finais da partida teve que segurar o resultado ainda mais afincadamente.Dois dos três últimos minutos do jogo foram disputados pelo FC Porto em inferioridade numérica, por exclusão de Miguel Martins, ainda assim, Alfredo Quintana e uma defesa bastante coesa não deixaram fugir a vitória.Na próxima semana, no domingo, o FC Porto volta a encontrar-se com o Granollers, desta feita, em Espanha, em jogo da 4ª jornada da fase de grupos da Taça EHF.Jogo disputado no Dragão Caixa, no Porto.FC Porto - Granollers,23-22.Ao intervalo: 9-11.Sob a arbitragem da dupla formada por Erdoan Vitaku e Arsim Vitaku, do Kosovo, as equipas alinharam e marcaram:- FC Porto: Alfredo Quintana, Hugo Santos (1), Marko Matic, Gustavo Rodrigues, Ricardo Moreira, Daymaro Salina (3), Alexis Borges. Jogaram ainda: Hugo Laurentino (gr), Leandro Semedo (3), Miguel Martins (1), Cuni Moralles, António Areia (9), Rui Silva (2), Jose Carrillo (3), Nikola Spelic, Victor Iturriza (1).Treinador: Ricardo Costa.- Granollers: Vicente Alamo, Alvaro Ferrer, Marc Garcia, David Resina (2), Garcia Barcelo (4), Marc Canellas (5) e Jorge Silva (5). Jogaram ainda: Adrian Figueras, Michal Kasal, Alvaro Cabannas Garcia (4), Adrian Martinez (2)Treinador:Carlos Enrique Arza.Marcha do marcador: 1-2 (5 minutos); 2-4 (10); 2-7 (15); 4-8 (20); 9-9 (25); 9-11 (intervalo); 10-13 (35); 11-14 (40); 15-14 (45), 19-17 (50); 22-20 (55); 23-22 (final).Assistência: 1.231 espetadores.