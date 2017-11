O FC Porto confirmou o seu favoritismo e venceu (35-19) ontem o Arsenal Devesa, em jogo que encerrou a 8ª jornada da fase regular do Campeonato, disputado no Pavilhão Dragão Caixa. Foi o sexto triunfo consecutivo dos azuis e brancos, que passaram a deter a melhor série de sucessos nesta temporada, registo a permitir subida ao 6º lugar da classificação, em igualdade pontual com Avanca e Belenenses, embora o emblema do Restelo tenha um jogo a mais.

Foi uma partida de altos e baixos para os dragões, que entraram bem na partida e construíram uma vantagem de quatro golos (8-4, aos 15 minutos). Mas a turma de Braga não se deu por vencida e continuou a lutar, criando dificuldades à primeira linha adversária, com uma defesa aberta.

Continuar a ler

O contra-ataque e a boa ligação com o pivô João Gonçalves (5 golos) permitiram ao Arsenal empatar a partida (8-8 e 9-9), criando alguma expectativa, mas depois o FC Porto não deu hipóteses. A defesa agressiva dos dragões, com um 6x0 muito duro, ‘secou’ por completo o opositor através de um parcial de 10-0, entre os 10 minutos finais da 1ª parte e os 2 primeiros da 2ª. O assunto ficou praticamente resolvido, com os pupilos do dinamarquês Lars Walther a gerirem o resto do tempo até ao apito final. O guarda-redes do FC Porto, Alfredo Quintana, foi um dos destaques na consolidação da vantagem do FC Porto, assim como Aleksander Spende (6), Angel Zulueta (5) e Yoel Morales (5).

Autor: Alexandre Reis