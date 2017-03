O FC Porto teve de sofrer mais do que o esperado para vencer, por 32-24, o Marítimo (2.ª divisão) e conseguir um lugar na final-four da Taça de Portugal em andebol. A 10 minutos do fim, a partida estava empatada a 23 mas a equipa portista, em poupanças, acelerou para um parcial final de 9-1, selando o triunfo.Gustavo Rodrigues apontou 9 golos e foi decisivo para a vitória do FC Porto no Dragão Caixa.