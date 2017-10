Continuar a ler

A terceira eliminatória disputa-se em 18/19 de novembro (1.ª mão) e 25/26 de novembro (2.ª mão). Os 16 vencedores apuram-se para a fase de grupos da Taça EHF, que começará em 10 de fevereiro de 2018. A equipa germânica foi assim a vencedora da Taça EHF em 2014/15, mas foi também finalista em 2016/17 - época em que perderam com os compatriotas do Frisch Auf Göppingen, por 30-20 -, e em 2013/14.No seu historial a equipa de Berlim foi igualmente finalista vencida na Liga dos Campeões, na edição de 2011/12.O FC Porto encontrava-se no Pote 2 do sorteio da 3.ª eliminatória da Taça EHF Cup masculina.Por apurar está ainda o vencedor do jogo da segunda ronda entre FH Hafnarfjordur, da Islândia, e St. Petersburg HC, da Rússia, devido a um protesto da equipa russa.A terceira eliminatória disputa-se em 18/19 de novembro (1.ª mão) e 25/26 de novembro (2.ª mão). Os 16 vencedores apuram-se para a fase de grupos da Taça EHF, que começará em 10 de fevereiro de 2018.

O FC Porto discute com o Füchse Berlim a passagem à fase de grupos da Taça EHF, ditou esta terça-feira o sorteio realizado em Viena, na Áustria.A formação portista reencontra os alemães na Taça EHF, depois dos jogos no grupo C da época de 2014/15, em que o Füchse Berlim venceu por 26-20 no Dragão Caixa e 25-20 em casa, terminando a época com a conquista do troféu.

Autor: Lusa