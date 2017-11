Continuar a ler

A jornada encerra na quarta-feira, com o Sporting-Avanca.



Consulte aqui a classificação da prova.



FC PORTO-FAFE, 34-22

Dragão Caixa



Árbitros: Rúben Maia e André Nunes (Aveiro)



FC PORTO: Hugo Laurentino (1) e Carlos Oliveira (gr); António Areia (5), Ángel Hernández (3), Daymaro Salina (3), Felipe Santaela (1), Victor Iturriza (3), Miguel Martins (2), Jonas Alves, Diogo Branquinho (4), Nikola Spelic (2), Yoel Cuni Morales (1), Rui Silva (2), José Carrillo (3), Aleksander Spende e Miguel Alves (4)

Treinador: Lars Walther



AC FAFE: Reyniel Nelson e Nuno Silva (1) (gr); Tiago Gonçalves (1), Vasco Santos (3), Miguel Fernandes, Paulo Cândido (2), Pedro Dantas, Nuno Fernandes (2), João Ferreira, Eduardo Sampaio (4), Vladimiro Pires, Mário Pereira (1), Tiago Silva (5), João Carvalho, Carlos Madureira e João Fernandes (3)

Treinador: Luís Silva



Em jogo a contar para a 12.ª jornada do campeonato, o FC Porto recebeu e venceu o AC Fafe, por 34-22, e subiu ao terceiro lugar da classificação, com os mesmos pontos que o ABC. Foi a 9.ª vitória consecutivo da equipa liderada por Lars Walther.Numa partida em que já venciam por 15-10 ao intervalo, os dragões tiveram em António Areia o melhor marcador, com cinco golos. Do lado dos visitantes, Tiago Silva esteve em destaque, ao apontar cinco remates certeiros.

Autor: Diogo Jesus