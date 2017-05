O FC Porto quer protestar o clássico frente ao Benfica, após derrota (27-28), este sábado, na Luz, na penúltima jornada do campeonato. A derrota complicou as contas dos dragões, que estiveram na frente ao longo de 35 rondas. Agora, o Sporting está na liderança da classificação, com apenas uma ronda para jogar. Os leões passaram a depender de si próprios e se ganharem na receção ao Benfica (dia 31) reconquistam o título, que lhes foge desde 2001. A intenção foi revelada na newsletter ‘Dragões Diário’, tendo o clube da Invicta três dias para apresentar as queixas no Conselho de Disciplina da Federação (FAP).

Em causa estão os lances polémicos nos últimos dois minutos da partida, com o FC Porto a discordar da exclusão de Marko Matic, uma situação de jogo passivo, um golo anulado a Alexis Borges e um livre de sete metros por assinalar. O treinador do FC Porto, Ricardo Costa, também não concordou com a nomeação da dupla, Fernando Costa e Diogo Teixeira.

