Os anos passam, a história fica. A contar para a 3ª ronda do Grupo B da EHF Cup, o FC Porto tem hoje (15 horas), no Dragão Caixa, um reencontro memorável com os catalães do Granollers, o primeiro clube estrangeiro a defrontar uma equipa lusa, quando se encontraram com os azuis e brancos a 11 de janeiro de 1959, com vitória (17-12) dos espanhóis na condição de anfitriões. Uma curiosidade que contou com Ângelo Pintado (antigo treinador da Seleção, Benfica e Sporting), protagonista ainda vivo desse duelo memorável.O contexto, agora, é diferente, pois os dragões estão obrigados a ganhar para somarem os primeiros pontos e sonharem com a passagem à próxima fase, perante o 4º da Liga Asobal, que tem nas fileiras Jorge Silva, assim com os ex-portistas Michal Kasal e Álvaro Ferrer e o ex-benfiquista Vicente Álamo.No Grupo D, o Benfica procura, na Finlândia, a vitória frente ao Cocks, enquanto os espanhóis do Anaitasuna, de Filipe Mota, visitam alemães do Melsungen.

Autor: Alexandre Reis