Continuar a ler

Segundo a agência Lusa, o relatório da IGF é muito crítico, nomeadamente na aplicação dos auxílios públicos e do controlo financeiro interno. "As várias irregularidades detetadas refletem um controlo interno incipiente por parte da FAP, ressaltando também, a nível da organização contabilística, a falta de transparência na evidenciação dos gastos ligados ao objeto da entidade", acusa a IGF, referindo-se à gestão de Ulisses Pereira, que no ano transato deu lugar à presidência de Miguel Laranjeiro.



O mesmo relatório da IGF, citado pela Lusa, acusa a FAP de "elevada dependência pública no financiamento das suas atividades, cerca de dois terços dos rendimentos", sendo recordado que a FAP movimentou recursos que variam entre os quatro e os cinco milhões de euros anuais, sendo que cerca de três milhões foram provenientes de apoios públicos, com o IPDJ a financiar a FAP em 2,4 milhões anuais.



Record tentou também uma reação de Miguel Laranjeiro, atual presidente da FAP, mas sem sucesso. Segundo a agência Lusa, o relatório da IGF é muito crítico, nomeadamente na aplicação dos auxílios públicos e do controlo financeiro interno. "As várias irregularidades detetadas refletem um controlo interno incipiente por parte da FAP, ressaltando também, a nível da organização contabilística, a falta de transparência na evidenciação dos gastos ligados ao objeto da entidade", acusa a IGF, referindo-se à gestão de Ulisses Pereira, que no ano transato deu lugar à presidência de Miguel Laranjeiro.O mesmo relatório da IGF, citado pela Lusa, acusa a FAP de "elevada dependência pública no financiamento das suas atividades, cerca de dois terços dos rendimentos", sendo recordado que a FAP movimentou recursos que variam entre os quatro e os cinco milhões de euros anuais, sendo que cerca de três milhões foram provenientes de apoios públicos, com o IPDJ a financiar a FAP em 2,4 milhões anuais.Record tentou também uma reação de Miguel Laranjeiro, atual presidente da FAP, mas sem sucesso.

Ulisses Pereira, ex-presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), revelou que a Inspeção Geral das Finanças (IGF) exigia a devolução à entidade associativa de cerca de 300 mil euros, mas a recente resolução do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) deliberou que a FAP apenas terá de devolver menos de três mil."Não compreendo porque veio a lume esse assunto, porque o relatório do IGF é conhecido. Foi de alguém que me procurou atingir. Houve uma acusação de irregularidades na gestão do triénio 2012/14, mas nós exercemos o direito do contraditório, depois de estudarmos as conclusões do mesmo relatório, que considerámos injustificadas. E, ao contrário dos 300 mil euros exigidos, a FAP vai ter de devolver menos de três mil, depois do IPDJ ter avaliado o processo. Esta deliberação, de há cerca de três semanas, é a melhor prova da nossa razão", esclareceu Ulisses Pereira.

Autor: Alexandre Reis