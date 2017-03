Continuar a ler

A equipa disse estar feliz por continuar "a ser um trampolim" para os seus jogadores "darem o salto para a melhor liga nacional", o que, segundo o clube, demonstra o "bom trabalho" da equipa.



Martins, formado nas camadas jovens do FC Porto, tinha regressado ao ARS Palma em 2014, depois de já ter representado o clube entre 2009 e 2012, quando contribuiu para a subida histórica do clube à Liga Asobal. A equipa disse estar feliz por continuar "a ser um trampolim" para os seus jogadores "darem o salto para a melhor liga nacional", o que, segundo o clube, demonstra o "bom trabalho" da equipa.Martins, formado nas camadas jovens do FC Porto, tinha regressado ao ARS Palma em 2014, depois de já ter representado o clube entre 2009 e 2012, quando contribuiu para a subida histórica do clube à Liga Asobal.

O pivot português Filipe Martins assinou contrato com o Guadalajara, da Liga Asobal, depois de o ARS Palma, equipa onde jogava, ter facilitado a sua saída.O ARS Palma, da segunda divisão espanhola, qualificou a saída do jogador português como uma "baixa muito sensível" e agradeceu o seu desempenho, porque "defendeu sempre a camisola e os valores do clube como se fosse" de Palma.

Autor: Lusa