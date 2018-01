O universal do Sporting de origem cubana, Frankis Carol, naturalizou-se pelo Qatar, jogando este domingo frente ao Bahrain a final do Campeonato Asiático, em Suwon, Coreia do Sul.Frankis Carol tem sido uma das grandes atrações da prova e um dos melhores marcadores do Qatar, vice-campeão mundial em 2015. Depois da final asiática, regressa ao Sporting.

Autor: Alexandre Reis