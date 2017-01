Continuar a ler

O FC Porto passa agora a somar 60 pontos, mais 4 do que o Sporting e 10 do que o Benfica.



Consulte os O FC Porto passa agora a somar 60 pontos, mais 4 do que o Sporting e 10 do que o Benfica.Consulte os resultados e classificação

Ainda não foi desta que o FC Porto perdeu os primeiros pontos no campeonato nacional de andebol. Este sábado, na visita ao reduto do Fafe, os dragões estiveram muito perto de tal situação, mas um golo de Rui Silva, a 12 segundos do final, acabou por valer os 3 pontos, com uma vitória tangencial por 28-27.Dificuldades inesperadas para a equipa comandada por Ricardo Costa, especialmente tendo em conta a forma clara como os rivais portistas venceram neste reduto (o Sporting triunfou por 38-21; o Benfica por 34-20). Valeu, então, o golo de Rui Silva, a uma dúzia de segundos do final, o seu quarto nesta partida, na qual José Carrillo foi o homem-golo dos dragões, com cinco golos. Já do lado contrário moraram os melhores marcadores da partida: Paulo Silva (7), Mário Lourenço e Belmiro Alves (6).

Autor: Fábio Lima