O selecionador da Macedónia, Lino Cervar, é um dos treinadores com maior palmarés ao nível de seleções, tendo sido campeão olímpico em Atenas’2004 e mundial em Portugal’2003, pela Croácia, entre muitas outras medalhas conquistadas nos maiores palcos internacionais. E tem convicções firmes, ao ponto de deixar de fora da sua convocatória para o Mundial de França, que começa hoje, estrelas como o guarda-redes Borko Ristovski, do Barcelona. Quem ficou a ganhar com a escolha foi o guardião do Benfica, Nikola Mitrevski, apontado como titular no sete inicial da turma dos Balcãs, uma das candidatas ao pódio em França.Com efeito, Nikola Mitrevski, de 31 anos, tem feito valer a experiência (56 internacionalizações) e a sua boa campanha realizada nas águias para conquistar a preferência do técnico, enquanto os encarnados vão ter de esperar até ao final do mês para voltarem a contar com o seu trunfo da baliza.Já a França, também campeã olímpica e europeia, começa a defender hoje o título frente ao Brasil, na 1ª ronda do Grupo A, mas a restante jornada inaugural inicia-se apenas amanhã, sendo de destacar no Grupo B o embate entre a Macedónia e a Tunísia, enquanto Angola, que conta com Elias António, do Águas Santas, defronta a Eslovénia.

Autor: Alexandre Reis