Hugo Canela não vai poder contar mais com o Matej Asanin esta época. O guarda-redes croata foi operado ao joelho direito (sofreu uma entorse em setembro) e, segundo o próprio anunciou nas redes sociais, a recuperação vai prolongar-se por sete meses."A operação correu bem.. Agora vão ser 7 meses diferentes do que estava habituado, mas sei que vou voltar mais forte do que nunca. Com trabalho duro tudo se consegue", escreveu o jogador, no Facebook.