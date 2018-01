Continuar a ler

Mas o seu currículo em clubes também é impressionante. Foi campeão pelo Zagreb e na Eslovénia pelo Gorenje Velenje e RK Celje, clube onde também esteve Aljosa Cudic, o outro guarda-redes esloveno que representa os leões. Skok tem também a experiência de muitos anos de participação na Liga dos Campeões e Jogos Olímpicos.No Europeu, a decorrer na Croácia, tem realizado boas exibições, mas esta sexta-feira não pôde evitar a derrota (28-31) da Eslovénia ante a Dinamarca, apesar de ter feito 12 defesas com uma eficácia de 38%.A Eslovénia encontra-se no 6º e último lugar do Grupo 2 da Main Round do Europeu, com 1 ponto, numa série liderada pela Dinamarca e Alemanha (4).